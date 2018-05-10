F-35'ler ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr İsmail Demir, F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Demir planlanan teslimatın 100 adet olduğunu ilk olarak ise 30 tane alınacağını belirtti.

İsmail Demir, S-400'ler için ise ilk teslimatın temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD Senatosu'na sunulan 'Satış iptal edilsin' tasarısına karşın ilk F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmeyeceği iddiası ortaya atılmıştı. Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı iptal etmesi ve İran'a yönelik olası ambargo uygulaması F-35 alımlarını etkiler mi sorusuna Savunma Sanaii Müşteşarı Prof. Dr. İsmail Demir açıklık getirdi..

F35 ve S400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi belli oldu