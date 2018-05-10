Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > F-35'ler ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

F-35'ler ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

Müsteşarı Prof. Dr , F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Müsteşar İsmail Demir açıklamasında S-400'ler için ise ilk teslimatının Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 14:24
F-35'ler ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu

Müsteşarı Prof. Dr , F-35'ler için ilk teslimatın 21 Haziran'da olacağını belirtti. Demir planlanan teslimatın 100 adet olduğunu ilk olarak ise 30 tane alınacağını belirtti.

İsmail Demir, S-400'ler için ise ilk teslimatın temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

ABD Senatosu'na sunulan 'Satış iptal edilsin' tasarısına karşın ilk F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmeyeceği iddiası ortaya atılmıştı. Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı iptal etmesi ve İran'a yönelik olası ambargo uygulaması F-35 alımlarını etkiler mi sorusuna Savunma Sanaii Müşteşarı Prof. Dr. İsmail Demir açıklık getirdi..

F35 ve S400'lerin Türkiye'ye teslimat tarihi belli oldu

Hangi ülkenin kaç askeri var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
F-35'ler ve S-400'lerin ilk teslimat tarihi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN