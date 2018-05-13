NASA'dan çılgın plan! Mars'a helikopter gönderiyorlar...

4 yılı aşkın bir süre üzerinde çalışıldı, neredeyse bir top boyutuna indirgendi. NASA ilk kez bir başka gezegene mini helikopter gönderiyor. NASA'nın tasarım ekibi, helikopterin boyutunu küçülttü. Ağırlığını 1.8 kiloya kadar indirdi.

Helikopter, dünyanınkine kıyasla 100 kat daha ince olan Mars'ın atmosferinde uçabilecek şekilde tasarlandı. NASA, helikopter için "Havadan daha ağır" ifadesini kullanıyor. Çünkü uzaya gönderilen balon gibi diğer araçlar "Aerostat" araçlar olarak adlandırılıyor.

Helikopterin iki pervanesi, dünya üzerinde standart bir helikoptere kıyasla 10 kat daha hızlı dönecek. 2020 yılında Mars'a gönderilecek uzay aracıyla birlikte görev yapacak. NASA'nın helikopteri, dünyadan 55 milyon kilometre uzakta olacak.

Yani uzaktan kontrol sinyali gönderilemeyecek kadar uzak bir mesafe. Bu nedenle helikopter misyonunu kendi başına yürütecek. Mars 2020 aracı Rover da 2020 Temmuz'unda Marsa gönderilecek. Kızıl gezegene 2021 şubatında ulaşacak.