ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına Erdoğan'dan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına ilişkin, "Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ya, ne olarak tanırsanız tanıyın. Birleşmiş Milletler'de bunun oylaması, her şeyi yapıldı." dedi.

Erdoğan, İntercontinental Otel'de düzenlenen akşam yemeğinde, TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap etti.

"MAZLUMLARIN KANI ÜZERİNDE HUZUR VE REFAH İNŞA EDİLEMEZ"

Gençlere, 600 yıl boyunca üç kıta yedi iklimde adalet dağıtmış bir cihan devletinin mirasçıları olduklarını belirten Erdoğan, mazlumların kanı üzerinde huzur ve refah inşa edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kudüs, Filistin'in başkentidir"

Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi yarın bir adım atılıyor, nedir? İşte Kudüs İsrail'in başkenti olacakmış. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ya, ne olarak tanırsanız tanıyın. Birleşmiş Milletler'de bunun oylaması, her şeyi yapıldı. 128 ülke, tavrını çok açık, net ortaya koydu. Yanınızda derme çatma 7-8 tane adı ülke, bir yerleri buldunuz. O da yaptığınız telefon görüşmelerinin haddi hesabı yok. 'Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu bu istikamette kullan' demek suretiyle adımlar attınız. İstediğiniz kadar atın. Kudüs, hele hele Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bunu İslam dünyası olarak biz böyle biliyoruz. Biz birileri gibi petrol, altın ve elmas için insanları birbirine kırdırmadık, kırdırmayız. Ama o birileri bunu yaptı."

"TÜRKİYE BUGÜN DE ADALETİN TESİSİ İÇİN MÜCADELE VERİYOR"

Müslüman'ın kendisi için neyi arzu ediyorsa, kardeşi, dostu için de aynısını istemekle mükellef olduğuna dikkati çeken Erdoğan, her hal ve şart altında, Müslümanın adaletle davranmak, hakkın rızasına uygun hareket etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin bu amaçla dün olduğu gibi bugün de barışın, adaletin, istikrarın tesisi için mücadele verdiğine işaret ederek, "Baskılar karşısında eğilip bükülmeden, kınayıcıların kınamasına aldırmadan, her zeminde hakkı ve hukuku savunuyoruz. Nasıl ortak geleceğimizi tehdit eden kültürel ırkçılığa ve faşizme karşı çıkıyorsak, aynı şekilde DEAŞ/FETÖ/El Kaide/PKK gibi eli kanlı çetelerle de mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.