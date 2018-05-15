Son dakika: Husiler, Suudi askeri üssüne roket attı

Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Husiler Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki liman şehri Jizan'da bulunan Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket attı. Suudi yetkilileri hasar ve zayiat hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'yi devirmeye çalışan Husiler, son aylarda ülkede yaşanan olaylara tepki olarak Suudi topraklarına füze bombardımanını yoğunlaştırdı. Çoğunlukla Körfez ülkelerinden oluşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebi üzerine Husilere karşı hava saldırıları düzenliyor.