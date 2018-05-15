Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Husiler, Suudi askeri üssüne roket attı

Son dakika: Husiler, Suudi askeri üssüne roket attı

Son dakika haberi...'deki Husiler, 'ın güneybatısındaki Jizan'da bulunan 'ne roket attı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 14:56
Son dakika: Husiler, Suudi askeri üssüne roket attı

medyasında yer alan haberlere göre, Husiler 'ın güneybatısındaki liman şehri Jizan'da bulunan 'ne roket attı. Suudi yetkilileri hasar ve zayiat hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'yi devirmeye çalışan Husiler, son aylarda ülkede yaşanan olaylara tepki olarak Suudi topraklarına füze bombardımanını yoğunlaştırdı. Çoğunlukla Körfez ülkelerinden oluşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Cumhurbaşkanı Hadi'nin talebi üzerine Husilere karşı hava saldırıları düzenliyor.

Kudüs'te tansiyon yükseliyor
Son dakika: Ölü sayısı artıyor! Ölenler arasında o bebek de var...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Husiler, Suudi askeri üssüne roket attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN