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Son dakika: 'deki kumpas davasında flaş gelişme

Son dakika haberi... Davanın hakimi olan Richard Berman yaptığı açıklamada "Atilla'ya uygun ve merhametli bir ceza verilecek" ifadesini kullandı. Hakim Berman'ın bugün karar vermesi bekleniyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 18:27
Son dakika: ABD'deki kumpas davasında flaş gelişme

'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan 'ta tutuklu olarak yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 'ya verilecek cezanın belirleneceği dava duruşması saati ile 17:00'de başladı.
Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşma salonuna girdikten sonra, dava ile ilgili üstünde görüşülmesi gereken bir çok konu olduğunu, duruşmanın bir ya da iki saati aşabileceğini söyledi. Mahkemeye takım elbise ile gelen Hakan Atilla'nın karar davasını eşi Burçin Atilla da izliyor.

Davanın hakimi olan Berman yaptığı açıklamada "Ceza yönergelere uygun değil, uygun ve merhametli olacak" ifadesini kullandı.

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Son dakika: ABD'deki kumpas davasında flaş gelişme
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