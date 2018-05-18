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-Batı Balkanlar zirvesi sonrası Tusk'dan flaş ifadeler

ile yapılan anlaşmadan çekilen D Başkanı 'a tepki gösteren Avrupa Birliği Konseyi Başkanı , "Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 01:47
AB-Batı Balkanlar zirvesi sonrası Tusk'dan flaş ifadeler

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen -Batı Balkanlar zirvesi sona erdi.

Zirvenin ardından AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ortak basın toplantısı düzenledi.

TUSK, TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Tusk, ile yapılan anlaşmadan çekilen ABD Başkanı 'a tepki gösterdi.

İran'ın anlaşmaya uyduğu müddetçe AB'nin de buna destek vermeyi sürdüreceğini belirten Tusk, "Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz." diye konuştu.

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Juncker de nükleer anlaşma konusunda AB'nin İran ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

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ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ambargo konusuna da değinen Junker, Avrupa'nın ABD'nin gümrük önlemlerinden muaf edilmesi durumunda enerji ve sıvılaştırılmış doğalgaz gibi konularda ABD ile görüşmelere katılmaya hazır olduklarını söyledi.

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MAKEDONYA-YUNANİSTAN ARASINDA İSİM SORUNU

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da zirve kapsamında bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki "isim sorunu" konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Zaev, görüşmenin ardından açıklamasında, "Makedonya ve Yunanistan soruna, her iki ülkenin kabul edebileceği bir çözüm alternatifine ulaştı." dedi.

Konunun iki ülkenin siyasi güçleri, kurumları ve cumhurbaşkanları huzurunda görüşüleceğini anlatan Zaev, "Bugünden itibaren Makedonya ile Yunanistan arasındaki dostluk daha da güçlü oldu. Biz, bu sorunu iki ülke vatandaşların yararına çözüme bağlayacağız." ifadesini kullandı.

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AB-Batı Balkanlar zirvesi sonrası Tusk'dan flaş ifadeler
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