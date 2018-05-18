İzlanda ve İrlanda’dan çağrı: İsrail’i boykot edelim

İzlanda'da, Filistin
halkına yönelik insan hakları ihlalleri hatırlatılarak, gelecek yıl İsrail
'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması
'nın boykot edilmesi için kampanya başlatıldı. Son yarışmanın kazananı olduğundan gelecek yıl yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek İsrail'e karşı başlatılan kampanyada, 18 binden fazla imza toplandı. "Eurovision'u İzlandalılara sevdiren adam" olarak ülkesinde bilinen ünlü sanatçı Pall Oskar, imza attığı kampanyaya aynı zamanda sosyal medya hesabından da destek istedi. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yayıncı kuruluşu İzlanda devlet televizyonu RUV'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 18 bin imzanın İzlanda nüfusunun yüzde 4.8'ini oluşturduğu hatırlatılırken, bu toplanan imzaların televizyonun ileride Eurovision ile ilgili alacağı kararları etkileyebileceği kaydedildi. Eurovision Şarkı Yarışması'nı 1994'te kazanan İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan ise İrlanda'nın resmi radyo kanalı RTE Radio 1'e yaptığı açıklamada "Eurovision'un 2019'da Kudüs
'te yapılması planlanan yarışmayı başka yere alması gerektiğini" söyledi. Gazze
'de insanlar öldürülürken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kutlama yaptıklarına işaret eden McGettigan, "Eğer onlar bu kararı almazsa, bence biz (İrlanda) oraya gitmeme kararı almalıyız" diye konuştu. Dublin Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha da İrlanda'nın Eurovision'a temsilci göndermemesi çağrısı yaptı.