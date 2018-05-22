Haberler Dünya Haberleri Erdoğan’a sevgi seli avrupa basınını şaşırttı

Erdoğan’a sevgi seli avrupa basınını şaşırttı Avrupa ülkelerinin tüm algı operasyonlarını Türkleri durduramadı. Almanya, Avusturya, Danimarka ve Fransa’dan binlerce Türk, Bosna’ya akın etti. Sınırları aşan bu sevgi Avrupa basınını şoke etti

Giriş Tarihi: 22.5.2018