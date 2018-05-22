Filistin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet etti

Filistin, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği ağır suçlar nedeniyle soruşturma açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, polis eşliğinde Lahey'e giderek İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik ağır suçlar işlediğine dair yeterli kanıtın bulunduğu belirtildi.
Maliki'nin dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.