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'i 'ne şikâyet etti

AA'nın son dakika haberine göre, , 'in; Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını 'ne taşıdı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 13:13 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 13:25
Filistin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet etti

, 'in Filistinlilere yönelik işlediği ağır suçlar nedeniyle soruşturma açılması için ne (UCM) başvurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, polis eşliğinde Lahey'e giderek İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik ağır suçlar işlediğine dair yeterli kanıtın bulunduğu belirtildi.

Maliki'nin dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kutsal şehir Kudüs'ün tarihi

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Filistin İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet etti
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