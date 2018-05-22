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Son dakika: Filistin'den adımı

AA'nın son dakika haberine göre, Filistin, 'in; Yahudi yerleşim birimleri ve savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 13:02

Filistin, 'in Filistinlilere yönelik işlediği ağır suçlar nedeniyle soruşturma açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, polis eşliğinde Lahey'e giderek İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etti. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik ağır suçlar işlediğine dair yeterli kanıtın bulunduğu belirtildi.

Maliki'nin dosyayı UCM'ye teslim etmesinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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Son dakika: Filistin'den İsrail adımı
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