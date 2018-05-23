Maduro'dan ABD Büyükelçisi Robinson'a 48 saat süre

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro televizyondan yaptığı açıklamada, Robinson ve yardımcısı Brian Naranjo'ya Venezuela hükümetine karşı komplo kurdukları gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdiğini duyurdu.



Maduro'nun ifadeleriyle ilgili ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.



POMPEO SEÇİMLER İÇİN "HİLELİ" DEMİŞTİ



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da gerçekleşen seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınadığını açıklamıştı.



Açıklamada, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir" ifadesine yer verilmişti.

AB'DEN MADURO'YA UYARI



Avrupa Birliği, Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçimlerinin ulusal bir mutabakat sağlanmadan ve şaibeli bir şekilde gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Yazılı bir açıklama yapan AB "gerekli adımların" atılacağı uyarısında bulundu.



Açıklamada seçimlerde siyasi çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerine saygı gösterilmediği savunulara, "Bu nedenle AB ve tüm üye ülkeler gerekli adımları gözden geçirecektir" denildi.

MADURO YÜZDE 68 İLE KAZANMIŞTI



Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena da yaptığı açıklamada seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini duyurmuştu.