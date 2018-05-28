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150 bin ineği edecekler!

, bakteriyel hastalığı yok etmek için 150.000 ineği etmeyi planladığını açıkladı. Bu olayın maliyetinin 886 milyon dolar olmasının beklendiği aktarıldı

Giriş Tarihi: 28.5.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 12:16
150 bin ineği itlaf edecekler!

, besi hayvanlarında hastalığa yol açan zararlı bir bakterinin yayılmasını önlemek üzere 150 bin sığırı edeceğini açıkladı. Hükümet ve endüstri temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, Mycoplasma bovis adlı bakteri ile mücadele için bakterinin etkilediği 150 bin büyükbaş hayvanın itlaf edilmesine karar verildiğini duyurdu.

HASTALIĞA YOL AÇAN ZARARLI MADDEYİ ORTADAN KALDIRAN İLK ÜLKE OLACAK

Yetkililer, yüz milyonlarca dolar zarara yol açması beklenen planın başarılı olması halinde, Yeni Zelanda'nın söz konusu zararlı bakteriyi tamamen ortadan kaldırmayı başaran ilk ülke olacağını belirtti.

Hayvancılık, Yeni Zelanda ekonomisi için kritik önemde. Ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki yalıtılmış coğrafi konumu, dünyanın başka bölgelerinde hayvan sürülerini etkileyen salgın hastalıklardan korunmasını sağlıyordu.

Mycoplasma bovis bakteresi, ülkede ilk kez geçen yıl temmuzda keşfedilmişti. Avrupa ve Amerika'da yaygın görülen bakteri hayvanlarda meme iltihabı, zatürre, kireçlenme ve başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açıyor.

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