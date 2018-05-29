Fransız Le Point Dergisi bu kez de Türklere saldırmaya başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı son sayısında "Diktatör" başlığı ile kapağına taşıyan Fransa'nın sol görüşlü dergisi Le Point, bu seferde Fransa'da yaşayan Türklere iftiralar atmaya başladı.

ŞİMDİ DE TÜRKLERE SALDIRIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyarak Türklere karşı kin ve nefretini kusan Fransız dergisi Le Point, şimdide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki destekçisi Türklere saldırmaya başladı. Derginin Erdoğan'ı kapağına taşıması sonrasında ülkede yaşayan Türkler, dergiye karşı tepkilerini şiddet unsuru kullanmadan demokratik yollarla gösterirken, Fransız dergi "Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve anti-semit iftiralar sonrası AK Parti taraftarları ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı" açıklamasında bulunarak ülkede yaşayan Türklere saldırdı.

MACRON'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Le Point'e destek çıkarken, sosyal medya hesabından "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür" paylaşımında bulundu.

Derginin Erdoğan'ı kapağına taşıdığı gün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tepkisini göstererek, bu saldırıları ve amaçlarının ne olduğunu bildiklerini, Türkiye'nin talimat aldığı günlerin geride kaldığını ve ne yapılırsa yapılsın o günlerin geri getirilemeyeceğini belirtmişti.

BU İLK DE DEĞİL...

ABD Başkanı Trump'un kuralsız ve hukuksuz bir şekilde ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstermeyen ve üstelik, ülkesinde bulunan televizyon ve gazetelere bu konuyla ilgili haber yapılmaması için talimatlar veren Suudi Veliaht Prensi de daha önceden kapak yapan Le Point, Veliaht Prens'ten övgüyle söz etmiş ve geleceğin lideri olarak göstermişti.