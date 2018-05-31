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'nin Büyükelçisi Washington'a gidiyor

ile arasında 4 Haziran'da yapılacak Menbiç görüşmesi öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ABD'ye dönüyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:33
Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından istişare için 'ye çağrılan ve 16 Mayıs'ta 'ya gelen Büyükelçi Kılıç, başkentten ayrıldı.

4 HAZİRAN'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ ÖNEMLİ GELİŞME

Kılıç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'da Washington'a yapacağı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştireceği görüşmeden önce görev yeri Washington'a gidiyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'da Solingen katliamının 25. yılı anma törenlerine katılmasının ardından Ankara'ya dönüş yolunda beraberindeki gazetecilere yaptığı değerlendirmede Büyükelçi Kılıç'ın 4 Haziran'daki görüşme öncesinde görevinin başına döneceğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de 4 Haziran görüşmesine dönük hazırlıkları yapması önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Washington'a gidiyor
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