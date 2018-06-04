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'nın yeni misyonu: 'nin ufuklarını araştıracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı , 2024 yılında uzaya yollamayı planladığı yeni keşif uydusunu kamuoyuna duyurdu.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 09:53
NASA'nın yeni misyonu: Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

'dan yapılan açıklamada, Yıldızlararası Haritalandırma ve İvmelenme Keşif Uydusu'nun (IMAP), NASA'nın yeni keşif misyonları arasına girdiği belirtildi.

IMAP, 'nin başka sistemlerle alışverişini sağlayan manyetik bir balon olan heliosfer tabakasında incelemeler yapacak. Güneş rüzgarları denilen, Güneş'ten koparak uzaklaşan maddecik dalgalarının hakim olduğu heliosfer tabakasında, diğer yıldız sistemlerinden kopan materyallerle çarpışıyor. Bu çarpışma, zararlı kozmik radyasyonun Güneş Sistemi'ne nüfuz etmesini engelliyor. IMAP'ın, bu çarpışan materyallerden örnekler toplayıp incelemesi öngörülüyor.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Dennis Andrucyk, yeni uzay misyonu hakkında, "Güneş, işte bu sınır bölgesinde bizi korumak için iş görüyor. IMAP'ın araştırması bu 'kozmik filtrenin' nasıl çalıştığını daha iyi kavrayabilmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Andrucyk, IMAP'ın bulgularının, Güneş Sistemi ötesine insanlı araçlar göndermek için de kritik bilgiler sağlayacağını vurguladı.

Yeni keşif uydusunun, 2024 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor.

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NASA'nın yeni misyonu: Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak
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