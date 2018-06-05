Mevlüt Çavuşoğlu-Mike Pompeo Menbiç'i görüştü! Yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo
dün bir araya geldi. İki bakan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdikleri önemli zirvede ağırlıklı olarak Menbiç konusunu ele alırken, görüşmede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
'in iadesine yönelik süreç de gündeme geldi.
TOPU TACA ATMA DÖNEMİ BİTMELİ
Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından Çavuşoğlu ilk değerlendirmesini Twitter hesabından yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, Türkiye- ABD ikili ilişkilerini, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık. Yol haritasını onayladık. PKK
/YPG
ile ilgili önemli ilerleme kaydettik. Başarılı bir görüşmeydi" dedi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu Menbiç'te uygulanacak yol haritası konusunda mutabakata varıldığını belirterek, "Artık ABD ile ilişkilerimizde topu taca atma döneminin bitmesi lazım, Suriye bunun en önemli adımıdır" ifadelerini kullandı.
Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun yol haritasının Pompeo ile yapılan görüşmede onaylandığını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:
"İlk önce PYD/PKK terör örgütünün Menbiç'ten çıkarılması için bir yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacak. Membiç'te PYD/PKK baskısı ile yerlerini terkeden insanların geri dönmesi sağlanacak. Bu yol haritasının amacı Menbiç'in tüm terör oluşumlarından temizlenip, güvenlik ve istikrarın kalıcı olarak sağlanmasıdır."
Yol haritasının uygulanma tarihi hakkında basına yansıyan haberleri yalanlayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Net bir gün var, bu sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz" diye konuştu.
?GÜLEN'İN İADESİ İÇİN YENİ ADIM
ABD'li mevkidaşı ile FETÖ'nün ABD'deki yapılanması hakkında konuştuğunu da belirten Çavuşoğlu, "Pompeo, FETÖ konusunda FBI'ın çok ciddi çalışmaları olduğunu söyledi" dedi. Gülen'in iadesiyle ilgili bir çalışma grubunun önce ABD'de toplanacağını sonra ise Türkiye'ye geleceğini ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Bu grup bizim yaptığımız iade başvurusunda eksiklik mi var, tereddütler mi var bunları ele alacak" dedi.
S-400 konusuna da değinen Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmanın ABD'nin Rusya yaptırımlarından önce çıkarıldığını ve Türkiye'nin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.
ÜÇ TEMEL AŞAMA
YEREL YÖNETİM OLACAK
İki bakan toplantıda, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğinin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirdi.
Menbiç yol haritası, üç ana temele dayanıyor. İlk başta terör örgütü YPG çıkacak. İkinci adımda Türkiye, ABD ile birlikte Menbiç'in güvenliğini sağlayacak. Son olarak da Menbiç'in yönetimi yerel halka devredilecek. YPG'nin 30 gün içinde çekilmesi bekleniyordu.