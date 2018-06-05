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Sancaklı Boşnaklardan Erdoğan'a destek

'daki Başkanı , 'daki ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı 'ı desteklediklerini belirtti. Ugljanin, konseyin ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri 'da ayda bir düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 03:14
Sancaklı Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

, '''deki seçimlerde konsey olarak nasıl bir duruş sergileyecekleri"nin sorulması üzerine, Türk halkının özgür iradeyle sandığa gitmesi ve nı seçmesi gerektiğini belirterek, "Biz tabii ki konsey olarak Cumhurbaşkanı 'ı destekliyoruz." dedi.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ SANCAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye ile arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesi ve karşılıklı olarak ön yargıların ortadan kalkmasının Boşnakları son derece mutlu ettiğini belirten Ugljanin, ikili iş birliğinin Sancak bölgesinin geleceği için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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Ugljanin, Türkiye'de Boşnak kökenli milyonlarca kişi bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'e geçen ay yaptığı ziyarette Boşnaklara olan yakınlığına bir kez daha dikkati çektiğini ifade etti.

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Boşnak siyasetçi, Türkiye'de 'da yapılacak seçimlerin demokratik ve barışçıl bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

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Sancaklı Boşnaklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
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