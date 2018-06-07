Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > NASA: Sonsuza kadar uzayda olmak istiyoruz

: Sonsuza kadar uzayda olmak istiyoruz

'nın yeni başkanı James Bridenstine, Amerikalıların uzayda olmadığı bir dönemin ne olursa olsun yaşanmayacağını belirterek, ülkesinin yörüngede daima astronotları olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 09:26
NASA: Sonsuza kadar uzayda olmak istiyoruz

Uzay ve Havacılık Dairesinin ( ) yeni Başkanı James Bridenstine, ülkesinin yörüngede daima astronotları olacağını belirtti.

Gazetecilerle ilk kez bir araya gelen Bridenstine, NASA'nın 2025'ten sonra 'nun (UUİ) yönetiminin potansiyel devri konusunda halihazırda özel şirketlerle görüştüğünü ancak nihai kararın proje ortağı 21 ülkeyle verileceğini kaydetti.

Bridenstine, Amerikalıların uzayda olmadığı bir dönemin ne olursa olsun yaşanmayacağını belirterek "Bu ay liseden mezun olacak çocuklar var, tüm yaşamları boyunca uzayda astronotumuz oldu. Bunu sonsuza kadar sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

NASA Başkanı ayrıca gelecekteki Mars misyonlarından önce astronotların Ay'ı "tecrübe sahası" olarak kullanması gerektiğini belirtti.

ABD'de Trump yönetiminin 2019 bütçe taslağında UUİ için sağlanan fona 2025'te son verilmesi öngörülüyor. ABD'nin bugüne kadar istasyona 75 milyar dolardan fazla harcadığı ifade ediliyor.

İlk parçası 1998 yılında yörüngeye gönderilen UUİ'de genellikle 6 astronot görev yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NASA: Sonsuza kadar uzayda olmak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN