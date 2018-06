Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor

BUGÜN NELER OLDU

SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Avusturya 'da 7 caminin kapatılmasına yönelik alınan karara sert tepki gösterdi. Bu konuda itiraz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen vatandaşlar yanlış kararın geri çekileceğini düşünüyorlar.Avusturya'nın camileri kapatma kararı tamamen siyasi bir karardır. Avusturya'nın bu kararına her zamanki gibi İslam dünyası içinde yine Türkiye en yüksek perdeden yanıt vermiştir. Artık eski Türkiye yok. Avusturya bu yanlış kararından bir an önce dönmelidir. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız ın arkasındayız.Batılı devletlerin Müslümanlığa bakış açısını bir kez daha gördük. Dünyada İslamiyet için sesini çıkaran tek lider Recep Tayip Erdoğan. Ondan başka da Müslümanların haklarını savunan yok.Avrupa ülkeleri Türkiye'ye gözdağı vermek adına her şeyi yapıyorlar. Ama yaptıkları yanlışların cevabını misliyle alıyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan var, bunu unutuyorlar.Yedi cami kapatılıyor ve bunlardan biri de Türk Camisi. İslam dünyasında Cumhurbaşkanımız dışında sesini okkalı şekilde yükselten lider yok. İslam düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız.Türkiye dışında İslam ülkeleri yine sessiz ve yine Cumhurbaşkanımız en büyük tepkiyi ortaya koyan lider. Cumhurbaşkanımızın tepkisiyle bu zalim karardan geri dönülecektir.Cumhurbaşkanımız çok iyi bir duruş sergiledi. Biz onların kiliselerini onarıyoruz onlar bizim camilerimizi kapatıyorlar.Cami nasıl kapatılır? Cumhurbaşkanımızı tepki gösterip dik durarak en güzel duruşu sergilemiştir.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (soldan ikinci), Yardımcısı Heinz-Christian Strache (sağdan ikinci) ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl (sağda) 7 camiyi kapatmayı planladıklarını 8 Haziran'da ortaklaşa düzenledikleri toplantıda açıklamıştıBatı'nın İslam'a karşıtutumu hep aynıydı. Son dönemdeİslam'ın yükselişiyle birlikte saldırılarda iyice arttı.Avrupa'nınTürklere ve İslam'a karşı hepbir kuyruk acısı vardır. Hem Türkiye'yehem İslam'a düşmanlıkları bitmez.Kendi tarihlerinde sömürülervar, İslam alemindeki katliamlarasessiz kalıyorlar. Avrupa'nınİslam'a karşı saldırıları tehlikeliolmaya başladı.Avrupabizleri önce Kuran'dan uzaklaştırdı.İslam korkuları fiili olarak saldırılaradönüştü. Avrupa'da insanlar Müslümanoldukları için öldürüldü. Son olarakcami kapatmaya başladılar. Amasorsan hala özgür olmayan Türkiye.Furkan KARA/SABAH