Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor

SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, Avusturya
'da 7 caminin kapatılmasına yönelik alınan karara sert tepki gösterdi. Bu konuda itiraz eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen vatandaşlar yanlış kararın geri çekileceğini düşünüyorlar. TRABZON-Yılmaz Kaya (50):
Avusturya'nın camileri kapatma kararı tamamen siyasi bir karardır. Avusturya'nın bu kararına her zamanki gibi İslam
dünyası içinde yine Türkiye
en yüksek perdeden yanıt vermiştir. Artık eski Türkiye yok. Avusturya bu yanlış kararından bir an önce dönmelidir. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız
ın arkasındayız. BARTIN-Dündar Yavuzaslan:
Batılı devletlerin Müslümanlığa bakış açısını bir kez daha gördük. Dünyada İslamiyet için sesini çıkaran tek lider Recep Tayip Erdoğan. Ondan başka da Müslümanların haklarını savunan yok. YALOVA-Muharrem Aygün (23):
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye gözdağı vermek adına her şeyi yapıyorlar. Ama yaptıkları yanlışların cevabını misliyle alıyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan var, bunu unutuyorlar. KAYSERİ-Süleyman Özdemir (Güneydoğu Gazisi):
Yedi cami kapatılıyor ve bunlardan biri de Türk Camisi. İslam dünyasında Cumhurbaşkanımız dışında sesini okkalı şekilde yükselten lider yok. İslam düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız. SİVAS-Mesut Simhak (48):
Türkiye dışında İslam ülkeleri yine sessiz ve yine Cumhurbaşkanımız en büyük tepkiyi ortaya koyan lider. Cumhurbaşkanımızın tepkisiyle bu zalim karardan geri dönülecektir. EDİRNE-Akın Dugan (60):
Cumhurbaşkanımız çok iyi bir duruş sergiledi. Biz onların kiliselerini onarıyoruz onlar bizim camilerimizi kapatıyorlar. EDİRNE-Ayşe Tez (56):
Cami nasıl kapatılır? Cumhurbaşkanımızı tepki gösterip dik durarak en güzel duruşu sergilemiştir.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (soldan ikinci), Yardımcısı Heinz-Christian Strache (sağdan ikinci) ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl (sağda) 7 camiyi kapatmayı planladıklarını 8 Haziran'da ortaklaşa düzenledikleri toplantıda açıklamıştı AVRUPA'NIN İSLAM KORKUSU FİİLİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ İSTANBUL - Bülent Ömer Ecer (55):
Batı'nın İslam'a karşı
tutumu hep aynıydı. Son dönemde
İslam'ın yükselişiyle birlikte saldırılar
da iyice arttı. Mustafa Sivaslı (65):
Avrupa'nın
Türklere ve İslam'a karşı hep
bir kuyruk acısı vardır. Hem Türkiye'ye
hem İslam'a düşmanlıkları bitmez.
Kendi tarihlerinde sömürüler
var, İslam alemindeki katliamlara
sessiz kalıyorlar. Avrupa'nın
İslam'a karşı saldırıları tehlikeli
olmaya başladı. Mahmut Kurt (34):
Avrupa
bizleri önce Kuran'dan uzaklaştırdı.
İslam korkuları fiili olarak saldırılara
dönüştü. Avrupa'da insanlar Müslüman
oldukları için öldürüldü. Son olarak
cami kapatmaya başladılar. Ama
sorsan hala özgür olmayan Türkiye.
Furkan KARA/SABAH