Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor

Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor

’nın camileri kapatma ve imamları sınır dışı etmeye yönelik ırkçı kararını eleştiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert tepkisine tam destek verdi

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor
SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, 'da 7 caminin kapatılmasına yönelik alınan karara sert tepki gösterdi. Bu konuda itiraz eden Cumhurbaşkanı 'ın sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyen vatandaşlar yanlış kararın geri çekileceğini düşünüyorlar.
TRABZON-Yılmaz Kaya (50): Avusturya'nın camileri kapatma kararı tamamen siyasi bir karardır. Avusturya'nın bu kararına her zamanki gibi dünyası içinde yine en yüksek perdeden yanıt vermiştir. Artık eski Türkiye yok. Avusturya bu yanlış kararından bir an önce dönmelidir. Sonuna kadar ın arkasındayız.
BARTIN-Dündar Yavuzaslan: Batılı devletlerin Müslümanlığa bakış açısını bir kez daha gördük. Dünyada İslamiyet için sesini çıkaran tek lider Recep Tayip Erdoğan. Ondan başka da Müslümanların haklarını savunan yok.
YALOVA-Muharrem Aygün (23): Avrupa ülkeleri Türkiye'ye gözdağı vermek adına her şeyi yapıyorlar. Ama yaptıkları yanlışların cevabını misliyle alıyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan var, bunu unutuyorlar.
KAYSERİ-Süleyman Özdemir (Güneydoğu Gazisi): Yedi cami kapatılıyor ve bunlardan biri de Türk Camisi. İslam dünyasında Cumhurbaşkanımız dışında sesini okkalı şekilde yükselten lider yok. İslam düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız.
SİVAS-Mesut Simhak (48): Türkiye dışında İslam ülkeleri yine sessiz ve yine Cumhurbaşkanımız en büyük tepkiyi ortaya koyan lider. Cumhurbaşkanımızın tepkisiyle bu zalim karardan geri dönülecektir.
EDİRNE-Akın Dugan (60): Cumhurbaşkanımız çok iyi bir duruş sergiledi. Biz onların kiliselerini onarıyoruz onlar bizim camilerimizi kapatıyorlar.
EDİRNE-Ayşe Tez (56): Cami nasıl kapatılır? Cumhurbaşkanımızı tepki gösterip dik durarak en güzel duruşu sergilemiştir.


Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz (soldan ikinci), Yardımcısı Heinz-Christian Strache (sağdan ikinci) ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl (sağda) 7 camiyi kapatmayı planladıklarını 8 Haziran'da ortaklaşa düzenledikleri toplantıda açıklamıştı

AVRUPA'NIN İSLAM KORKUSU FİİLİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İSTANBUL - Bülent Ömer Ecer (55): Batı'nın İslam'a karşı tutumu hep aynıydı. Son dönemde İslam'ın yükselişiyle birlikte saldırılar da iyice arttı.
Mustafa Sivaslı (65): Avrupa'nın Türklere ve İslam'a karşı hep bir kuyruk acısı vardır. Hem Türkiye'ye hem İslam'a düşmanlıkları bitmez. Kendi tarihlerinde sömürüler var, İslam alemindeki katliamlara sessiz kalıyorlar. Avrupa'nın İslam'a karşı saldırıları tehlikeli olmaya başladı.
Mahmut Kurt (34): Avrupa bizleri önce Kuran'dan uzaklaştırdı. İslam korkuları fiili olarak saldırılara dönüştü. Avrupa'da insanlar Müslüman oldukları için öldürüldü. Son olarak cami kapatmaya başladılar. Ama sorsan hala özgür olmayan Türkiye.

Furkan KARA/SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Biz kiliseleri onarıyoruz onlar camileri kapatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN