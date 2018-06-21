YPG/PKK’nın bombalı saldırısı engellendi

Cerablus emniyeti yetkilileri, polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen bombalı motosikletin terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu açıkladı.

Cerablus Emniyet Müdürü Muhammed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın bombalı saldırısının engellendiğini söyledi.

Yapılan ihbar sonucu bir şüphelinin yakalandığını ve şüphelinin üzerinde bir poşetin içinde kumanda tespit edildiğini belirten Abdullah, "Tahkikat sonucunda uzaktan kumandalı olarak hazırlanmış bombalı motosiklet ekiplerimizce Cerablus'un mahkeme, meclis ve hastane binalarının bulunduğu bölgede tespit edildi." dedi.

TÜRK POLİSİ EĞİTMİŞTİ

Abdullah, emniyet güçlerinin tespit edilen motosiklet çevresinde güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba imha ekiplerinin kontrollü bir şekilde bombayı etkisiz hale getirdiğini aktardı.

CERABLUS’TA BOMBALI ARAÇ PATLADI

Yakalanan şüphelinin PKK'ya bağlı olduğunu belirten Abdullah, şüphelinin, Türkiye'nin Münbiç'e girişini sabote etmek amacıyla bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos 2016 tarihinde Halep'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.