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ABD'den flaş açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ’nin yol haritası çerçevesinde kesinlikle ’ten ayrılacağını belirtti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 11:08
ABD'den flaş Münbiç açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında kararlaştırılan yol haritası ve bölgede bulunan unsurlarına dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Nauert, YPG'nin, yol haritası çerçevesinde kesinlikle Münbiç'ten ayrılacağını belirtti.

"YOL HARİTASI KESİNLEŞTİ"

Dışişleri Bakanı 'nun geçtiğimiz günlerde Münbiç'ten YPG'nin ayrılacağına dair yaptığı açıklamalar ve YPG'nin halihazırda Münbiç'ten çekilip çekilmediği ile ilgili bir soruya cevap veren Nauert, bir yol haritasının kesinleştiğini tekrarlarken, "Bu yol haritası ile ilgili bilgi veremem, bu konuya girmeyelim" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler gözetiminde bulunan Mahmur Kampında 'ya müsaade edilmesi durumunda Türkiye'nin müdahale edeceği açıklaması sorusuna da cevap vermemeyi tercih eden Nauert konuyu "NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

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ABD'den flaş Münbiç açıklaması!
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