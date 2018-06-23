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Arnavut imamın cemaatten Erdoğan ricası

Cemaatinden pazar gününde yapılacak olan lerde başarılı olması için , Erdoğan'a dua etmelerini isteyen Driaj, Erdoğan’ın dünyası için önemine değindi. Türkiye’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin Türk halkını yakından ilgilendirdiği gibi İslam alemi tarafından da yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 06:41
Arnavut imamın cemaatten Erdoğan ricası

Arnavutluk'un İşkodra kentinde bulunan Parruca caminin imamı Naim Driaj, bugün cuma hutbesinde cemaatinden , için dua istedi.

Cemaatinden pazar gününde yapılacak olan lerde başarılı olması için Türkiye Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a dua etmelerini isteyen Driaj, Erdoğan'ın dünyası için önemine değindi.

'Dünya'nın bir çok yerinde Müslümanlar eziliyor ve mağdur ediliyor. Evlerinden uzaklaştırılıyor. Sıra ile öldürülüyor. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor ve özellikle günümüzde aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor', diyen Driaj, devamında şöyle konuştu: 'Dünya'daki bütün Müslümanların günümüzde özellikle dualarımıza muhtaç ve bu yapabileceğimiz en ufak şey. Pazar günü Türkiye'de seçimler olacak. Biz Türkiye'nin dost ülkesiyiz. Türkiye ülkemize zor zamanlarda yanında oldu ve inanıyorum ki bunu tekrarlamamıza bile gerek yok bundan dolayı sizlerden her kimse Türkiye Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın İslam'a sahip çıktığına dair kalpten inanıyorsa, ellerini semaya kaldırsın ve Pazar günü başarılı olması için Allah'a dua etsin. Allah bizleri dua eden ve hayır iş yapanlarından eylesin.'

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Arnavut imamın cemaatten Erdoğan ricası
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