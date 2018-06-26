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Macron'dan Erdoğan'a tebrik!

Macron galibiyeti dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti, ile arasında daha sakin diyalog çağrısında bulundu

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 11:41
Macron'dan Erdoğan'a tebrik!

Fransa Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı galibiyeti dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Fransa Cumhurbakanlığı'ndan bir kaynak "Fransa Cumhurbaşkanı 'ı tebrik etti ve Türk halkına ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişiminde ve kurumlarının demokratik işleyişinde başarılar diledi" dedi.

Kaynak, ayrıca Macron'un ile Avrupa Birliği arasında daha sakin bir diyaloğun önemini vurguladığını ifade etti.

AVRUPA KONSEYİ'NDEN TEBRİK!

Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, tebrik mektubu göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

Avrupa Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Jagland'ın Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

Mektupta Jagland, "Sayın Başkan, 24 Haziran'da yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak seçilmenizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Yeni görev sürenizin Türk halkına barış ve refah getirmesini umuyorum." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KONSEYİN EN ESKİ ÜYESİ

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin en eski üyelerinden biri olduğuna dikkati çeken Jagland, şunları kaydetti:

"Nesiller boyu ülkeniz ve Avrupa Konseyi arasındaki bağlar kuvvetli ve derin hale geldi. Bu nedenle insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa'nın ortak standartlarını tüm Türk vatandaşlarının yararı doğrultusunda korumak için gelecek yıllarda birlikte daha fazla çalışacağımıza inanıyorum."

ERDOĞAN'DAN İŞBİRLİĞİ İSTENDİ

Avrupa'nın ve Avrupa Konseyinin bilhassa zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Jagland, bu zorlukları aşmak için Erdoğan'dan iş birliği ve destek beklediğini de ekledi.

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek, azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak amacıyla faaliyetler yürütüyor. Konsey 47 üyeye sahip.

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Macron'dan Erdoğan'a tebrik!
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