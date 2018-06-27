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Ruhani, hükümetin istifasını isteyen çağrılara bakın ne cevap verdi?

, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecektir." dedi. Halkın çektiği zorluk ve sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Birlik olursak ve basiretli davranırsak bütün sorunların üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 20:25
Ruhani, hükümetin istifasını isteyen çağrılara bakın ne cevap verdi?

, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ülkedeki e ilişkin hükümete yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"BİRLİK OLUP, BASİRETLİ DAVRANIRSAK..."

Halkın çektiği zorluk ve sıkıntıların ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, "Birlik olursak ve basiretli davranırsak bütün sorunların üstesinden geliriz." ifadesini kullandı.

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Hükümete yönelik istifa çağrılarına da cevap veren Ruhani, başında bulunduğu hükümetin seçimlerde 24 milyon oy aldığını bugün ise 81 milyonun güvenine sahip olduğunu söyledi.

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Ruhani, "Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecek." diye konuştu.

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"YALANCI AMERİKALILARA..."

ABD'nin ülkeye siyasi ve ekonomik baskılar yaptığını ifade eden Ruhani, "Dünyaya zorluklara göğüs gereceğimizi fakat bağımsızlık ve özgürlüğümüzden taviz vermeyeceğimizi göstermeliyiz. Hiçbir vatansever yalancı Amerikalılara boyun eğmez." dedi.

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"SİYONİST KOMPLOSUNU BOŞA ÇIKARDIK"

ABD Başkanı Donald 'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ülkesine karşı bir komplo olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD, siyonistler ve diğer kötülük isteyenler Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin hemen ardından bizim de anlaşmadan çıkmamızı beklediler ancak biz bu komployu boşa çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'ye karşı duracaklarını ancak ülke içindeki siyasi tartışmaların bu mücadeleye zarar verdiğini dile getiren Ruhani, "ABD'ye teslim olmayacağız. Halkın izzetini koruyacak ve ABD'ye diz çöktüreceğiz." şeklinde konuştu.

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Ruhani, hükümetin istifasını isteyen çağrılara bakın ne cevap verdi?
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