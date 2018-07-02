Zagros’a 4 koldan kuşatma

Kandil'deki teröristlerin temizlenmesi için 10 Mart'ta Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Esendere kırsalından Irak
topraklarına girdikten sonra 40 kilometre derine inen Mehmetçiğin Kandil'e ilerleyişi sürüyor. Bradost ve Barazgir bölgesindeki Lelikan, Ermuş, Ali Drej boğazı ile Boti Tepeyi tamamen teröristlerden temizleyen Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli özel birlikler, Türkiye-Irak ve İran'a kadar uzanan Zagros dağları
na kalıcı üs bölgeleri kurup yerleşti. 3 ülkenin sınırlarını içine alan Zagros dağları PKK'lı teröristler için can damarı niteliği taşıyor. Teröristler Kandil'den çıkış yaptıktan sonra Türkiye'ye, Türkiye Irak sınırındaki kamplara ve İran toprakları içindeki barınma alanlarına geçiş yapmak için Zagros Dağları'nı kullanmak zorunda. Tarihte Büyük İskender'in bile 30 binden fazla piyade, 6 bin atlı birlikten oluşan ordusuyla ülkeler fethetmek üzere Makedonya'dan çıkıp önüne gelen bütün ordulara diz çöktürmüş, ancak Mezopotamya seferinde Zagrosları geçerken "O dağlara gelene kadar önümde hiçbir güç durmadı. Ama o dağlardan geçerken hiç vermediğim kadar zayiat verdim. Karşımda bir ordu yoktu. Dağlardan çıplak ayaklı silahsız insanlar gruplar halinde inip bize saldırıp zayiat verdirip birden kayboluyorlardı. Nerdeyse ordumun yarısını orda kaybettim" dediği söyleniyor. HÂKİMİYET SAĞLANDI
Türkiye, İran, Irak topraklarını da içine alarak Basra körfezinin güneyine kadar 1500 kilometre uzunluğundaki Zagros dağı silsilesini 4 koldan kuşatan Mehmetçik alan hâkimiyetini tamamen sağladı. Öte yandan Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde de Mehmetçik ilerleyişini sürdürüyor. Helvesis ve Kure Jahro bölgesinde gece saat 02.00'de şok nokta baskını yapan güvenlik güçleri 9 teröristi etkisiz hale getirdi. Duhok'un Amediye İlçesi kırsalındaki Şeladize, Avaşin, Guzareş, Mezre, Zavite, Tiyar, Tuhub, Çemço, Sida, Kartal tepesi bölgeleri Diyarbakır
8. Ana Jet Üssü'nden kalkan Pars ve Atmaca filosuna bağlı 8 uçakla vuruldu. Terörist barınakları ve lojistik ve silah depoları yerle bir edildi. 12 KALICI ÜS BÖLGESİ FÜZE ATIŞINA BİLE DAYANIKLI?
İskender'ın ordusuyla kuşatamadığı Zagroslara 12 adet kalıcı üs bölgesi kurulunca teröristlere alan daraltma stratejisiyle geçişler kapatıldı. Yüksek rakımlı stratejik tepelere yüksek güvenlikli roket ve füze atışlarına bile dayanıklı gözetleme kuleleri kuran güvenlik güçleri, sınırdaki karakollara yönelik olası saldırı girişimleri ile bölgedeki terörist hareketliliğini ve alanı tamamen gözetliyor.