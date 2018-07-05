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İngiliz 'Independent' gazetesi: , ile gerçek anlamda savaşmıyor

İngiliz "Independent" gazetesi, SDG ismini kullanan terör örgütü /'nın ile gerçek anlamda mücadele etmediğini yazdı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:51
İngiliz 'Independent' gazetesi: PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor

İngiliz "Independent" gazetesi, SDG ismini kullanan terör örgütü /'nın ile gerçek anlamda mücadele etmediğine işaret etti.

Gazete, haberinde "ABD tarafından desteklenen SDG, uluslararası desteği kaybetmemek için DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmamakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tamamen yenildiği düşünülen DEAŞ'ın halihazırda 'deki ortamı fırsata çevirdiği ve güçlenerek geri döndüğü iddia edilen haberde son bir ayda 'da düzenlenen 4 ayrı bombalı saldırının ardında DEAŞ'ın bulunduğuna dikkat çekildi.

KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ O BELDELERİ KONTROL ALTINA ALDI

Haberde DEAŞ'ın Suriye- sınır bölgesindeki Suveydan ve Kazmur gibi beldeleri kontrol altına aldığı belirtildi.

Suriye ve Irak'ta hala 8 bin ila 10 bin DEAŞ üyesi olduğuna inanıldığı belirtilen haberde, bu rakamın 2011'de ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra kalan rakamdan 10 kat fazla olduğu kaydedildi.

Haberde, bölgeden DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin oğlu Hudhayfah el-Badri'nin Rusya ve Suriye güçleri tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü yönünde bilgi geldiğine işaret edilerek Bağdadi'nin halen hayatta olduğu ve DEAŞ militanlarının geri çekildikleri noktalarda tekrar konuşlandıkları ifade edildi.

Gazeteye konuşan Suriyeli muhalif komutan Sami Abdullah Abdo, "Batılı ülkeler bize sürekli olarak DEAŞ'ın nasıl yenildiğini anlattılar ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmadığını görebiliyoruz. Şimdi DEAŞ tekrar burada ve gücünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

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İngiliz 'Independent' gazetesi: PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor
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