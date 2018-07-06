Almanya da kabul etti! YPG, PKK’nın uzantısı

Türkiye'nin en başından beri ısrarla dile getirdiği YPG
'nin terör örgütü PKK
'nın uzantısı olduğu gerçeğini kabul eden ülkelerin arasına Almanya
da katıldı. Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, PYD
ve YPG'nin ülkenin dış menfaatlerini tehlikeye atan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olduğu tespitinde bulundu. Schleswig-Holstein eyaletindeki Anayasayı Koruma Teşkilatının internet sitesinde yayımladığı 138 sayfalık raporunda, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı grup ve terör örgütlerinin 2017'deki durumlarını mercek altına aldı.
Raporda, PYD için PKK'nın kardeş örgütü nitelemesi kullanırken, YPG'nin de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarından biri olduğu tespiti yapıldı. PYD'nin Almanya'da ayrı bir yapısının bulunduğu ifade edilen raporda, PYD'nin Schleswig-Holstein eyaletinde dernek olarak yapılanmasının olmadığı ancak Kiel'deki PKK yakını derneğin bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi. TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ
PKK'nın Almanya'da 22 Kasım 1993'ten bu yana yasaklı olduğu hatırlatılan raporda, AB'nin de 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine aldığı ifade edildi. PKK'nın Almanya'yı sığınak ve finans kaynağı merkezi olarak gördüğüne dikkat çekilen raporda, örgütün Avrupa'daki destekçilerinin menfaatleri doğrultusunda büyük çaplı şiddet eylemlerinden vazgeçtiği, bunun yerine bağış toplayarak, protesto eylemleri yaparak ve örgütlenme yoluyla PKK'ya destek oldukları, bu durumun da Almanya'nın iç siyasetini tehlikeye soktuğu vurgulandı.
Terör örgütü PKK'ya 3 sayfa ayrılan raporda, Almanya'da 14 bin 500 kişinin terör örgütü sempatizanı olduğu ve bunların 700'ünün Schleswig-Holstein eyaletinde yaşadıklarına işaret edildi. Raporda, dernek statüsündeki Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin (NAVDEM) de PKK'nın amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi. 'PKK, DEAŞ ILE GERÇEK ANLAMDA SAVAŞMIYOR'
İngiliz Independent gazetesi, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ
ile gerçek anlamda mücadele etmediğine işaret etti. Gazete, haberinde "ABD tarafından desteklenen SDG, uluslararası desteği kaybetmemek için DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmamakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı. Suriye ve Irak'ta hala 8 bin ila 10 bin DEAŞ üyesi olduğuna inanıldığı belirtilen haberde, bu rakamın 2011'de ABD güçlerinin Irak'tan çekilmesinden sonra kalan rakamdan 10 kat fazla olduğu kaydedildi.