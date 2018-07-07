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'nın ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı

ların Yasaklanması Örgütü'ne () bağlı Durum Tespit Misyonu (), rejiminin, 7 Nisan'da 'nın ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı izleri bulduğunu bildirdi. Rejimin, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 21:39 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 02:04
Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı

'nün, rejiminin 7 Nisan'da 'nın ilçesinde düzenlendiği saldırısına ilişkin ara raporu açıklandı.

KLOR GAZLI SALDIRI

Örgütten yapılan açıklamada, 'nin yayımlanan ara raporunda, 7 Nisan'da Suriye'nin Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda farklı klor gazı maddelerinin izleri bulunduğunu, bunun yanı sıra sinir gazına dair bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, elde edilen sonuçların önemini ve nihai sonucu belirlemek için ekip tarafından çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

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Bulgulara, iki bölgede yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı öğrenildi.

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RAPOR BM'YE SUNULDU

Açıklamada, raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.

Rejimin, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

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Doğu Guta'nın Duma ilçesine yapılan saldırıda klor gazı kullanıldı
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