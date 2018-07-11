İlk marslı

Mars'ta ilk insan
kolonisi kurma çalışmaları hızla devam ediyor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA
) 17 yaşındaki Alyssa Carson
'ı Kızıl Gezegen
'e göndermeye hazırlanıyor. Carson'ın hayali 2033'te Mars'a giden ilk insan olmak.
ABD'li gencin bu yüzden asla evlenemeyeceği ve çocuk sahibi olamayacağı belirtiliyor. Carson, "Mevcut teknolojiyle Mars'a gitmek 6 ay sürecek. Orada bir yıl kalacağız çünkü gezegenlerin bir araya gelmesini bekleyeceğiz. Geri dönmemiz ise 9 ay sürecek" diyerek toplam yolculuklarının 3 yıl süreceğini belirtti. Ancak genç astronotun Mars'a gönderilse bile Dünya'ya geri dönememe ihtimali de bulunuyor.
NASA'nın Louisiana'daki astronot eğitim merkezinde Mars görevi için eğitim gören Carson, aynı zamanda Advanced Possum Academy'ye kabul edilip mezun olan en genç kişi de oldu. Carson, NASA'nın 14 merkezinde bulunarak NASA'nın pasaport programını tamamlayan ilk insan olma özelliğini de taşıyor. Eğitim hayatı ve astronotluk eğitimi yanında kamuoyunun uzaya yönelik merakını artırmak için konuşmalar da yapan Carson "Hayalinizin peşinden gidin ve hiç kimsenin sizi vazgeçirmesine izin vermeyin" diyor.