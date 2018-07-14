Alman basını itiraf etti: Almanya, FETÖ’ye kucak açıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin baskıları sonucu birçok ülkede kan kaybetti. Eli kanlı örgüt Avrupa'da ise yeniden örgütlenmeye çalışıyor. Alman Deutsche Welle haber ajansı, FETÖ üyelerinin yeni merkezinin Almanya olduğunu yazdı. "Tüm dünyada baskı altında oldukları bir dönemde bu yapılanma için Almanya can simidi oldu. Bu kişiler Almanya'da, medyada olsun siyaset, hatta kiliselerde olsun hala büyük sempatiye sahip" denilen haberde Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bir raporunda "FETÖ'nün katı hiyerarşik yapısıyla dikkat çektiği ve organize suç örgütlerini hatırlattığı" denilmesine rağmen Alman hükümetinin Ankara'nın istediği gerekli adımları şimdiye kadar atmadığı hatırlardı. Haberde ayrıca Alman iç istihbaratının Baden- Württemberg Eyalet Teşkilatı'nın 25 Temmuz 2014'te FETÖ yapılanmasıyla ilgili eleştirel noktalar içeren kapsamlı bir raporu internet sayfasında yayımladığı belirtildi. Ancak bu raporun Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından internetten kaldırılmasının açıklanamadığı kaydedildi.

TÜRKLER'DEN TEPKİ

Deutsche Welle'deki bir diğer haberde ise FETÖ'ye mensup kişilerin Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine yönelik hoşnutsuzluktan yararlanarak kendilerine Alman medya ve kamuoyunda "demokrat muhalif" imajıyla puan toplamaya çalıştıkları belirtildi. Öte yandan FETÖ'nün Fransa'daki birçok eğitim merkezi kapanırken, bazı belediyelerin örgüte bağlı bir derneği desteklediği ortaya çıktı. Paris'in yakın banliyölerinden Livry- Gargan ve Evry'deki FETÖ'ya bağlı eğitim merkezleri de darbe girişiminden sonra kapanırken Clichy-Sous-Bois banliyösündeki merkezlerinin, belediye, kaymakamlık ve valilikten maddi yardım aldığı belirlendi. Clichy- Sous-Bois'da FETÖ'ye bağlı eğitim merkezinin kirasını ödemeyen ve binadan çıkmak zorunda kalan örgüte, Clichy-Sous-Bois Belediyesi'nin, faaliyetlerini sürdürebilmesi için yer tahsis ettiği öğrenildi. Yine Clichy-Sous-Bois Belediyesi'nin, maddi sıkıntı çeken Etude Plus için bir bütçeyi oylayarak kabul etmesi Türk toplumunun tepkisine neden oldu.