Elon Musk dalgıçlardan özür diledi! Çocuklar bugün taburcu oluyor

Geçen haftaki kurtarma operasyonunun ardından bugün gözler bir kez daha Tayland'da çevrildi. 50'si yabancı 90 dalgıçlık dev ekibin üç gün süren operasyonla mağaradan kurtardığı 12 çocuk ve antrenörleri, bugün hastadene taburcu oluyor.

Su basmış mağarada iki haftayı aşkın bir zaman geçiren 'Wild Boars' adlı futbol takımı ve antrenörleri, basın toplantısı düzenleyecek. Taylandlı yetkililer, gazetecilerden çocuklara yöneltecekleri soruları önceden göndermelerini istedi. Sorular, psikologlar tarafından gözden geçirilecek.

Basın toplantısının uluslararası televizyonlar tarafından canlı yayınlanması bekleniyor. Çocuklar, gün ışığına çıktıkları andan bu yana hastanede müşahade altında tutuluyordu.

MUSK ÖZÜR DİLEDİ

Çocukları dokuz gün sonra bulan İngiliz dalgıçlara 'pedofil' diyen Elon Musk ise, dava açma tehdidinin ardından bugün özür diledi. Kurtarma operasyonuna müdahil olmak isteyen milyarder girişimci, minik bir denizaltıyı Tham Luang Mağarası'na bizzat kendisi götürmüştü.

Tesla ve SpaceX'in kurucusunu denizaltı nedeniyle eleştiren Vern Unsworth'a Musk Twitterhesabından 'Pedo' demiş, kahraman dalgıç ise dava açacağını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter'da söz konusu hakareti Türk yazar Zeynep Tüfekçi ile sohbet ederken sarfetmişti.

Milliyet'in haberine göre; Çocuklar buraya ulaştırıldığında biraz dinlenip, mağaranın ağzına doğru yürüyecek enerjiyi toplama şansını elde edebildi.

Yolculuğun ne kadar tehlikeli olduğu deneyimli Taylandlı bir dalgıcın Cuma günü hayatını kaybetmesiyle gözler önüne serilmişti. Saman Gunan, çocuklara malzeme götürmekten dönerken, oksijeninin t��kenmesi üzerine ölmüştü.

TARİHİ OPERASYON

Tayland'ın kuzeyinde gezintiye çıkan çocuklar ve antrenörleri, 23 Haziran'da girdikleri mağarada suların yükselmesiyle mahsur kalmıştı. Kaybolan çocukları bulmak dokuz gün sürmüş ve peşinden tarihi bir operasyon başlatılmıştı.

Tayland deniz komandolarından 40 dalgıç ve uluslararası 50 dalgıç'ın çalıştığı operasyonda, çocukların bulunduğu yere gidip gelmek deneyimli dalgıçlar için bile zorlu bir yolculuktu. Dalgıçlar, çocukları Tham Luang mağarasındaki karanlık ve su altındaki geçitlerden, mağaranın ağzına doğru yönlendirdi. Mağaranın ağzına giden yolda, gerilen ip boyunca yürümek, tırmanmak ve dalmak gerekiyordu.

Yüzü tamamen örten oksijen maskeleri taşıyan çocukların her birine, kendi hava tüplerini de taşıyan iki dalgıç eşlik etti. Yolculuğun en zorlu kısmı, yolun tam ortasındaki çok dar bir geçit. Geçit o kadar dar ki, dalgıçların geçebilmek için oksijen tüplerini çıkartmaları gerekiyordu.

Buranın ötesindeki Galeri 3 diye adlandırılan nokta dalgıçların ileri donanım üssü haline getirildi.