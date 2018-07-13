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'daki mucize kurtuluş film oluyor!

'da bir mağarada 12 gün boyunca mahsur kalan 12 çocuk ve bir antrenörünn hikayesi film oluyor.

Giriş Tarihi: 13.07.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 09:52
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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarılış hikayesi beyaz perdeye taşınacak.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

BBC'de yer alan habere göre, 12 gün mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 12 çocuk ve antrenörlerinin hikayesinin film yapılacağı bildirildi.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

'da yaşayan ABD merkezli Pure Flix Entertainment adlı film şirketinin ortaklarından Michael Scott olayın çok dokunaklı olduğunu belirterek, film için senaryo üzerinde çalışacaklarını söyledi.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

Yapım şirketinin kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği, süreçte yer alan herkesi dinlediği ve bu bilgileri film için kullanacağı ifade edildi.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

Ayrıca mağaranın müze haline getirileceği ve ziyaretçilere açılacağı bilgisi de verildi.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

Çocukları kurtarma operasyonu sırasında, yardım götüren eski lı profesyonel dalgıç Saman Gunan'ın oksijen tüpü bitmiş, mağara içinde hayatını kaybetmişti.

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'daki mucize kurtuluş film oluyor!
Tayland'daki mucize kurtuluş film oluyor!

Öte yandan içeride mahsur kalan çocukların sağlık kontrollerini yapan ve mağaradan çıkan son kişi olan Avustralyalı doktor Richard Harris, babası vefat ettiği sırada ülkesinde olamamıştı.

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