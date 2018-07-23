Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısına suikast girişimi

Yaklaşık 1 senedir Türkiye'de ikamet eden Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un Ankara'dan havalanan uçağı, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Havalimanına iniş yaptı. Dostum ve onu karşılayan heyete, uçağın iniş yapmasından kısa bir süre sonra intihar saldırısında bulunulduğu öğrenildi. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dostum'un ise saldırıdan etkilenmediği ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından Kabil'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan'a bugün (22 Temmuz) geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz. Saldırı sonucunda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmemişse de, çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz."