Maduro'yu hedef alan dronun görüntüleri ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ve askerlerin ateş açarak parçaladığı dronun görüntüleri ortaya çıktı.

Maduro'ya suikast girişimi için kullanılan İHA böyle vuruldu

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN DRONE'UN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulunan dronun görüntüleri ortaya çıktı. Dronun görüntüleri, kendisini emekli asker ve güvenlik görevlisi olarak tanımlayan Cesar Guardiola tarafından sosyal medyada yayınlandı. Arka planda Maduro'nun sesinin duyulduğu videoda, kamera tepede uçan drona odaklanıyor. Kısa bir süre sonra askerler tarafından vurulan drone parçalara ayrılıyor.

MADURO'NUN YAKINLARINDA PATLATILDI



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Cumartesi günü katıldığı Ulusal Muhafızların 81'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında üzerinde patlayıcı olan drone ile suikast düzenlenmişti. Hükumet adına açıklama yapan Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (İHA), Maduro'nun yakınında patlatıldığını ifade etmişti. Bakan, saldırıda Maduro'nun güvenli bir yere götürüldüğünü duyururken, 7 kişinin yaralandığını belirtmişti.