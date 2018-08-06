Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Maduro'yu hedef alan dronun görüntüleri ortaya çıktı

Maduro'yu hedef alan dronun görüntüleri ortaya çıktı

Başkanı 'yu hedef alan ve askerlerin ateş açarak parçaladığı dronun görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 16:29
Maduro'yu hedef alan dronun görüntüleri ortaya çıktı

Başkanı 'yu hedef alan ve askerlerin ateş açarak parçaladığı dronun görüntüleri ortaya çıktı.

Maduro'ya suikast girişimi için kullanılan İHA böyle vuruldu

SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN DRONE'UN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulunan dronun görüntüleri ortaya çıktı. Dronun görüntüleri, kendisini emekli asker ve güvenlik görevlisi olarak tanımlayan Cesar Guardiola tarafından sosyal medyada yayınlandı. Arka planda Maduro'nun sesinin duyulduğu videoda, kamera tepede uçan drona odaklanıyor. Kısa bir süre sonra askerler tarafından vurulan drone parçalara ayrılıyor.

MADURO'NUN YAKINLARINDA PATLATILDI


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Cumartesi günü katıldığı Ulusal Muhafızların 81'inci yıl dönümü kutlamaları sırasında üzerinde patlayıcı olan drone ile suikast düzenlenmişti. Hükumet adına açıklama yapan Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı taşıyan insansız hava aracının (), Maduro'nun yakınında patlatıldığını ifade etmişti. Bakan, saldırıda Maduro'nun güvenli bir yere götürüldüğünü duyururken, 7 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Madura'ya düzenlenenen bombalı saldırıda 6 gözaltı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Maduro'yu hedef alan dronun görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN