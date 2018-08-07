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'da destekçileri sokaklara döküldü

Devlet Başkanı 'nun cumartesi günü uğradığı girişiminin ardından 'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi destek gösterisi düzenledi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 05:57
Venezuela'da Nicolas Maduro destekçileri sokaklara döküldü

'da geçen cumartesi günü girişimine uğrayan Devlet Başkanı 'nun destekçileri sokaklara dökülerek destek gösterisi yaptı.

Maduro başkanlığındaki Sosyalist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezuelalı, ülkenin suikast girişiminden sonra bir arada durduğunu göstermek için başkent Caracas'ta yürüdü. Göstericiler ellerinde bayraklar ve Maduro'nun fotoğraflarını taşıdı.

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, etkinlikte kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, suikast girişiminin arkasındaki 6 kişinin tutuklandığını söyledi.

Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak." dedi.

Arreaza, suikast girişiminin arkasında " oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'lar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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Venezuela'da Nicolas Maduro destekçileri sokaklara döküldü
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