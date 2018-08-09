California'daki orman yangını hala sürüyor! Yangınla mücadeleye 14 bin itfaiyeci, asker ve mahkum katılıyor

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarıyla 14 bin itfaiyeci, asker ve mahkum mücadele ediyor.

California İtfaiye Ajansı yaptığı açıklamada, eyaletin birçok yerinde devam eden yangınlar için bazıları diğer ülkelerden gelen 12 bin kadar itfaiyecinin görevlendirildiği bildirildi.

CEZAEVİNDEN YAKLAŞIK 2 BİN MAHKUM YANGIN SÖNDÜRME FAALİYETLERİNE KATILDI

Yangınla mücadele eğitimi gören minimum güvenlikli cezaevlerinden yaklaşık 2 bin mahkumun da yangın söndürme faaliyetlerine katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, binden fazla itfaiye aracının, 59 dozer, 22 tanker uçak, 17 uçak ve 12 helikopterin söndürme çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasındaki sınır bölgesi boyunca etkili olan alevler bin 176 kilometrekareden fazla orman ve çayırlık alana ulaşarak hemen hemen Los Angeles kenti büyüklüğündeki bölgeyi yok etmişti.

California itfaiye yetkilileri, eyalet tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen ve eyaletin birkaç yerinde devam eden yangınların ay sonuna kadar sürmesinden endişe edildiğini belirtmişti.

YANGINDA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, BİN 500 BİNA KÜL OLDU.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, California'daki yangınların büyümesinden "kötü çevre politikaları uygulayan" eyalet yetkililerini ve "suyu gerektiği gibi kullanmayan" itfaiyecileri sorumlu tutmuştu.

Eyalet yetkilileri ve yangın söndürme uzmanları ise Trump'a cevap vermekte gecikmemiş ve "yangınları söndürmek için yeterli suyun bulunduğunu", ayrıca "şiddetli ve yıkıcı yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu" ifade etmişti.