Türk heyeti ABD'deki temaslarını tamamladı

Türkiye'den dokuz kişilik bir heyet, ABD ve Türkiye arasındaki gerginliklerin çözümü amacıyla Washington'a gitti. Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye bakanlığından üçer temsilci yer aldı. Aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ın da bulunduğu heyetin ilk görüşmesi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyetiyle yapıldı.



50 dakika süren görüşmede ağırlıklı olarak, rahip Andrew Brunson ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı ele alındı. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert açıklama yaptı.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDA 1,5 SAAT GÖRÜŞME



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair yaptığı ikinci yazılı açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı." ifadelerine yer verdi.



NTV'nin haberine göre; Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından bakanlıktan ayrılan Türk heyeti çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı. Heyetin temasların ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?



ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulamıştı.



2016'da tutuklanan Brunson hakkında "casusluk" suçlamasıyla 20 yıl ve "örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası talep ediliyor.