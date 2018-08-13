Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bakan Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!

Bakan Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "iyi niyetli yaklaşım ve diploması ile hareket eden politikacılar ile olan ilişkilerde Türk halkının güvenini arttıracaktır." dedi ve Almanya Ekonomi Bakanı'nın ABD yaptırımları sonrası Türkiye'ye verdiği destek nedeniyle teşekkür etti

Giriş Tarihi: 13.8.2018 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 13:32
Bakan Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "D'de Türkiye'ye karşı son eylemlere ilişkin Almanya Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından memnuniyet duydum. İyi niyet ve diplomasiyi savunan siyasiler, Almanya ve AB ile ilişkilerimize Türk halkının güvenini güçlendirecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AB'ye mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yeni Ekonomik Model'i açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan flaş Almanya açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN