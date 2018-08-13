Güneş’e yolculuk başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay
Ajansı'nın (NASA
) Paker Güneş Keşif Uydusu
, dün yerel saatle gece 0.33'te (TSİ 10.33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket etti. Delta 4 roketiyle fırlatılan ve uzayda saatte 690 bin km. hıza ulaşması beklenen otomobil büyüklüğündeki uzay aracı
Güneş yüzeyine 6.16 milyon km. yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak. Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak. Paker'ın 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor. Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor. Aracın görevleri arasında güneş rüzgârının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor. Kâşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.