İtalya'da ölü sayısı 35'e yükseldi

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüsü'nün büyük bir bölümünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

İtalya polisi, Cenova şehrinde dün Morandi Köprüsü'nün büyük bir bölümünün çökmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi. Polis, 12 tanesi kritik olmak üzere yaralı sayısının 16 olduğunu söyledi. Polis ayrıca, itfaiyecilerin enkaz altında olabilecek insanları aramak için gece boyunca çalıştıklarını söyledi. Cenova polis sözcüsü, "Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 35, ancak sayı artabilir" dedi.

ÇÖKME SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Morandi Köprüsü dün yerel saatle 11.30'da çöktü. Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprünün çökme sebebi ise henüz belli değil. Polcevera Viyadüğü olarak da bilinen köprünün inşaatı 1962'de başladı ve 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.