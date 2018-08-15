Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Nil Nehri’nde tekne faciası: 23 ölü

Nil Nehri’nde tekne faciası: 23 ölü

Sudan’ın kuzeyinde bulunan Nil Nehri’nde bir teknenin batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 17:25

Sudan'ın kuzeyinde bulunan Nil Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

40 ÖĞRENCİYİ TAŞIYAN TEKNE BATTI

Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri'nde yaklaşık 40 öğrenciyi taşıyan bir . Sudanlı yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Nil Nehri'nde yaşanan olayda aynı aileden 5 kişinin de aralarında olduğu 22 öğrencinin boğularak öldüğünü ifade etti.

Görgü tanıklardan alınan bilgilere göre, kuzeyden güneye doğru hareket halinde olan teknenin nehrin akış yönünde hareket etmediği belirtildi.
Öte yandan, Sudan'da yağışlar nedeniyle okulların tatil edildiği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nil Nehri’nde tekne faciası: 23 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN