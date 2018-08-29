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/ alıkoyduğu 'lıları para karşılığında serbest bıraktı

Terör örgütü /, Rakka ve Afrin'den sonra Tel Ebyad'da da 'lı teröristleri anlaşarak serbest bıraktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 13:43
YPG/PKK alıkoyduğu DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktı

Terör örgütü /, 'de işgal ettiği Rakka ilinin ilçesinde alıkoyduğu 40 'lı teröristi para karşılığında serbest bıraktı.

AA'nın Tel Ebyad'daki güvenilir yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, YPG/PKK, 40 DEAŞ'lıyla serbest kalmaları için para karşılığında anlaştı.

Serbest kalan DEAŞ'lı teröristlerin nereye gittiği henüz bilinmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ'lıları, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı daha önce AA tarafından haberleştirilmişti.

Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden eden YPG/PKK, geçen sene ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DEAŞ teröristlerini şehirden tahliye etmişti.

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YPG/PKK alıkoyduğu DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktı
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