YPG, DEAŞ’lıları serbest bıraktı

ABD'nin kontrolündeki terör örgütü YPG/PKK'nın bir diğer terör örgütü DEAŞ ile yeni bir kirli ittifakı daha gün yüzüne çıktı. YPG/PKK, Suriye'deki işgal ettiği Rakka ilinin Tel Abyad ilçesinde alıkoyduğu 40 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktı. Anadolu Ajansı'nın Tel Ebyad'daki güvenilir yerel kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, YPG/PKK, militanların serbest kalmaları karşılığında para aldı. Serbest kalan DEAŞ'lı teröristlerin nereye gittiği henüz bilinmiyor. YPG/PKK'nın Afrin hapishanelerindeki DEAŞ'lıları, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı da ortaya çıkmıştı. Ülkenin yaklaşık yüzde 28'ini işgal eden YPG/ PKK, geçen yıl ekim ayında da Rakka kent merkezinde kuşattığı ve sonrasında anlaşmaya vardığı DEAŞ teröristlerini şehirden tahliye etmişti.

TELEGRAPH ORTAYA ÇIKARMIŞTI

İngiliz Telegraph gazetesi ise üç ay önce yayımlanan haberinde, YPG/PKK ile DEAŞ'ın arasındaki kirli ittifakı ortaya çıkarmıştı. YPG/PKK Rakka ve Deyr ez Zor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edilmişti. Independent gazetesi de iki hafta önce SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın DEAŞ ile gerçek anlamda mücadele etmediğini yazmıştı. YPG, ele geçirdiği yerlerdeki sivillere de rahat vermiyor. Siviller baskılar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ'tan ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor.

KOALİSYON: UYDU SİSTEMLERİ YERLEŞTİRDİK

ABD önderliğindeki askeri koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Suriye'ye uydu/radar sistemleri yerleştirdiklerini kabul etti. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Ryan, "Hayati öneme sahip güvenliği sağlamak ve koalisyon hava araçlarını yönlendirmek için, oradaki DEAŞ karşıtı görevi desteklemek amaçlı uydu sistemleri Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirildi" dedi. Koalisyonun görev bölgesine yerleştirilen uydu sistemlerinin sadece DEAŞ'le mücadele için kullanıldığını vurgulayan Albay Ryan, söz konusu radar konumlarını operasyonel gerekçelerle paylaşamayacağını söyledi. Koalisyon sözcüsü, bu radarların YPG ya da PKK ile irtibatı olmadığını da savunarak, "biz sadece Suriye Demokratik Güçleri ile çalışıyoruz" demekle yetindi.