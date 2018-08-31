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Son dakika: Danıştay saldırısı faili , Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından, 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan , 'den Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalandı

Giriş Tarihi: 31.8.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 16:54
Son dakika: Danıştay saldırısı faili Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan , Yunanistan'a kaçmak isterken, 'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki

Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika: Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan hakkında karar verildi!

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Son dakika: Danıştay saldırısı faili Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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