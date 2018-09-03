Almanya'dan flaş İdlib açıklaması

Maas, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

İdlib'deki son duruma ilişkin soru üzerine Maas, bu hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette, İdlib konusunu gündeme getireceklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda önemli bir partner olduğunu kaydetti.

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İNSANİ FELAKET UYARISI

Muhaliflerin bulunduğu İdlib'de, olası operasyon halinde bunun insani bir felaketi beraberinde getireceği uyarısını yineleyen Maas, ''İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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"DURUM CİDDİ"

Geçmişte Esed rejiminin nasıl bir vahşet uyguladığının görüldüğünü vurgulayan Maas, İdlib bölgesinde yaklaşık 3 milyon insanın bulunduğu dikkate alındığında, çok ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

DÜNYADAN ESAD’A SERT İDLİB UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin İdlib konusundaki tutumunun da neticeye etkileyebilecek kadar önemli olacağını vurguladı.

Bakan Maas ayrıca askeri bir gerilimin, Suriye'deki 7 yıllık iç savaşa yönelik siyasi bir çözüm için süregelen çabaları ciddi biçimde zayıflatacağını söyledi.