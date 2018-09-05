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insani ve çevresel in eşiğinde

Şeridi'nde devam eden elektrik krizinin yanı sıra su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle "insani ve çevresel " yaşanabileceği belirtildi. Gazze Sahil Belediyeleri Sular İdaresi Başkanı Munzir Şublak, "Gereken yakıtın sağlanamaması nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca kriz durumundan felaket sınırına doğru sürüklendik" diye konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 17:42
Gazze insani ve çevresel felaketin eşiğinde

Sahil Belediyeleri Sular İdaresi Başkanı Şublak, düzenlediği basın toplantısında, "Su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın sağlanamaması nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca kriz durumundan sınırına doğru sürüklendik." dedi.

"MAZOT TÜKENDİ!"

Bu tesislerin "güvenli ve tavsiye edilen sınırlarda" çalışmadığını vurgulayan Şublak, tesislerin çalışması için uluslararası yardım kuruluşları tarafından temin edilen mazotun da tükenme aşamasında olduğunu söyledi.

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"SU HİZMETLERİ KRİTİK NOKTADA"

Su ve kanalizasyon tesislerinin çalışma sisteminin esas olarak elektrik enerjisine dayandığını ve bu konudaki herhangi bir eksikliğin hizmetleri doğrudan etkilediğini belirten Şublak, "Yakıt açığının giderilememesi halinde gelecek dönemde su idaresinin sunduğu hizmetlerde büyük bir gerileme görülebilir." diye konuştu.

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TEHLİKE BÜYÜK

arıtma tesislerindeki motorların durmasının Gazze'deki halkın yaşamı üzerinde "tehlikeli" sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Şublak, atık suları arıtma ve pompalama sisteminin önemli oranda felç olabileceğini ve bunun da yerleşim alanlarında su taşkınlarına yol açabileceğini ifade etti.

Bazı yerleşim bölgelerinde kanalizasyon taşmalarının yaşandığına işaret eden Şublak, krizin devam etmesi halinde daha fazla bölgede bu gibi durumların görülebileceği uyarısında bulundu.

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"BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR"

Jeneratörler için gereken yakıt miktarının tükenmesinin, lilere içilebilir su ulaştırılması sürecini de etkilediğini kaydeden Şublak, bazı bölgelerde bir haftayı aşan su kesintilerinin yaşanabileceğine dikkati çekti.

Bir yıldan daha uzun bir süredir bölgeye su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için aylık yaklaşık 160 bin litre yakıt ulaştırıldığını söyleyen Şublak, tesislerin halka kabul gören bir hizmet verebilmesi için aylık olarak 400 bin litre yakıta ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

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GAZZE SAHİLİNİN YÜZDE 73'Ü KİRLENDİ

Şublak, bu krizin halkın tek nefes alabildiği yer olan Gazze Şeridi sahilini de etkilediğini, sahilin yüzde 73'ünden fazlasının atık sularla kirlendiğini belirtti.

Önceden günde yaklaşık 90 bin litre arıtılmamış veya kısmen arıtılmış atık suyun denize pompalandığını ancak bugün bu sayının 110 bin litreye ulaştığına işaret eden Şublak, Gazze'deki bu krize acil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Şublak ayrıca başta olmak üzere uluslararası kurumlara "elektrik krizini hafifletmek için yakıt sağlamaları ve elektrik sorunun çözmek için çaba göstermeleri" çağrısında bulundu.

'in kara, hava ve deniz ablukası altında tuttuğu yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 11 yılıdır elektrik krizi yaşanıyor. Bölgede günlük elektrik kesintileri 18-20 saati buluyor.

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Gazze insani ve çevresel felaketin eşiğinde
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