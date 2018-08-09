İsrail yine kadın ve çocukları katletti

İsrail ordusu dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 140'tan fazla noktayı vurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefin vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığı belirtildi.