Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yine kadın ve çocukları katletti

Giriş Tarihi: 09.08.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 12:19
  • 1
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

ordusu dün akşamdan itibaren abluka altındaki Şeridi'nde 140'tan fazla noktayı vurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefin vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığı belirtildi.

  • 2
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

Açıklamada, Şeridi'nden fırlatılan roketlerden 25'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

ordusunun akşam saatlerinden bu sabaha kadar 3 dalga saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Hamas'a ait eğitim kampları ile 20'den fazla askeri hedefi vurdu." ifadeleri kullanıldı.

  • 4
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

Açıklamada, Hamas'a ait askeri lojistik merkezi, Hamas'ın deniz kuvvetlerinin eğitim alanı ve Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinde Hamas'a ait askeri noktaların da hedef alındığı vurgulandı.

  • 5
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

'in dün akşamdan itibaren 'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

  • 6
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

Filistin hükümeti, uluslararası camiaya 'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

  • 7
  • 26
yine kadın ve çocukları katletti
İsrail yine kadın ve çocukları katletti

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, " hükümeti ile ABD yönetimi Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN