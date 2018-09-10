Rusya BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi

Temsilcilik bu toplantısının 11 Eylül'de Moskova saatiyle 18:00'de gerçekleşebileceğini belirtti.

"TÜM DÜNYAYI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Rusya-İran-Türkiye zirvesi sonucunda Rusya bazı Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından belirtilen çıkarlar dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi açık toplantısı talep etti. Bizim tavrımız teröristlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu İdlib'deki durumun büyük dikkat çekmesine yönelik tavrımızla açıklanabilir.

Tahran'da tarihi İblid zirvesi başladı

Suriye topraklarında teröristlerle mücadelenin tamamen yok oluncaya dek devam etmesinin ve sivil halkın terör tehdidinden temizlenmesinin tüm dünyanın acil görevi olduğunu bir kez daha belirtiyoruz."