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'nin toplanmasını istedi

usya’nın Daimi Temsilciliği, ’nın Rusya Devlet Başkanı , Türkiye Cumhurbaşkanı ve Tahran Zirvesi sonrasında, BM olağanüstü toplantısı talep ettiğini açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 23:02
Rusya BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi

Temsilcilik bu toplantısının 11 Eylül'de saatiyle 18:00'de gerçekleşebileceğini belirtti.

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"TÜM DÜNYAYI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

'nın Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Rusya-İran-Türkiye zirvesi sonucunda Rusya bazı üyeleri tarafından belirtilen çıkarlar dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi açık toplantısı talep etti. Bizim tavrımız teröristlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu 'deki durumun büyük dikkat çekmesine yönelik tavrımızla açıklanabilir.

Tahran'da tarihi İblid zirvesi başladı

topraklarında teröristlerle mücadelenin tamamen yok oluncaya dek devam etmesinin ve sivil halkın terör tehdidinden temizlenmesinin tüm dünyanın acil görevi olduğunu bir kez daha belirtiyoruz."

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Rusya BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi
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