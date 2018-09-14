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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ’a gidiyor

Cumhurbaşkanı , ’nun teşkilinin ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı , 'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere yarın 'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BAKÜ'NÜN KURTULUŞU'NUN 100. YILI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere yarın Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan’a gidiyor
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