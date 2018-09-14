Dört ülke İstanbul'da İdlib için bir araya geldi!

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı, Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde başladı.

DÖRTLÜ ZİRVE HAZIRLIK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın evsahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı, 14.00 sularında başladı.

Toplantıda Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov temsil ediyor.

Temsilcilerin yanı sıra dört ülkeden teknik uzmanların da katıldığı toplantının ana gündemini, planlanan liderler zirvesine hazırlıklar oluşturuyor.

Hazırlıklar çerçevesinde başta İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin ve sivillerin korunması çabalarının da ele alınması bekleniyor.

ZİRVENİN DUYURUSUNU ERDOĞAN YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin duyurusunu, 29 Temmuz'da Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki BRICS Zirvesi sırasında yapmıştı. Zirve tarihi için ilk olarak 7 Eylül zikredilmiş, ancak o tarihte Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin katılımıyla Suriye konulu zirvelerin üçüncüsü gerçekleştirilmişti.

Bugün bir araya gelen heyetlerin, zirvenin tarihini de kararlaştırması planlanıyor.

Kalın, toplantıya ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Amaç tabii ki Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları eş güdüm içerisinde ele almak. Bu mekanizmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Zira bu ülkeler, hem bölge hem Ortadoğu konuları, güvenlik, terörle mücadele, Suriye ve diğer konularda zaten ikili, üçlü, dörtlü formatlarda sürekli temas halinde olan ülkeler. Bunun somut neticeler çıkartacağına inanıyoruz. Aslında İdlib'de yaşanan sıcak gelişmeleri de dikkate aldığınızda belki bu toplantının ve zirvenin önemi biraz daha artmış olacak. Çünkü bu meselenin bütün yükünü, ağırlığını Türkiye'nin omuzlarına bırakıp kenara çekilmek adil bir tutum olmaz, çözüm de üretmez." ifadelerini kullanmıştı.